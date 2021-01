Bce: economisti tagliano stime Pil Eurozona nel 2021

ROMA, 22 GEN - L'economia dell'eurozona crescerà meno del previsto quest'anno ma con un tasso maggiore nel 2022. E' quanto emerge dal sondaggio condotto dalla Bce fra 66 economisti secondo cui il Pil salirà del 4,4% contro il 5,3% stimato a ottobre. Per il prossimo anno tuttavia le aspettative salgono dal 2,6 al 3,7%. Per quanto riguarda l'inflazione le attese sul breve restano invariate così come quelle sul lungo termine (1,7%). (ANSA).