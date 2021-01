Inail, nel 2020 131mila contagi sul lavoro, 6% del totale

ROMA, 22 GEN - Le infezioni da Covid di origine professionale denunciate all'Inail al 31 dicembre scorso sono 131.090, pari al 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all'Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati dall'Iss. A rilevarlo è il 12esimo report sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dall'Inail, da cui emerge un incremento di 26.762 casi (+25,7%) rispetto al monitoraggio precedente al 30 novembre, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre, complice la seconda ondata dell'epidemia, che ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo. I decessi per denunciati a fine anno sono 423, 57 in più rispetto alla rilevazione di novembre. Il settore più colpito è quello della sanità: dagli infermieri proviene oltre l'80% delle denunce. (ANSA).