Borsa: Milano peggiora ancora, -1,8%

MILANO, 22 GEN - La Borsa di Milano (-1,8%) ancora in calo, in linea con gli altri listini europei. Su Piazza Affari pesano le banche e l'energia. Sale ancora lo spread tra Btp e Bund che raggiunge i 124,5 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,74%. Gli investitori guardano agli sviluppi della crisi di Governo e alla situazione dei contagi da coronavirus. Scivolano Tenaris (-4%) e Saipem (-3%). Tra le banche in calo Unicredit (-2,7%), Banco Bpm (-2,6%), Intesa (-2,3%), Bper (-2,2%) e Mps (-0,5%). (ANSA).