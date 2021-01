Covid: bar aperto Trieste; nuovo verbale di chiusura

TRIESTE, 21 GEN - Un'altra sanzione penale e un verbale di chiusura per il titolare del bar "Al foro" di Trieste, Fabio Martini, che segue le stesse comminate nella giornata di ieri. Quando attorno alle 19 sono giunte sul posto le forze dell'ordine, erano presenti anche una dozzina di avventori per manifestare la propria solidarietà. Tra di loro anche alcuni gestori di altri locali della città. "La lotta va avanti in due modi: o da solo o con gli altri gestori", afferma Martini all'ANSA. "Domani ricominciamo uguale", aggiunge. Al termine degli accertamenti delle forze dell'ordine, il locale ha abbassato le serrande alle 20:30 circa. (ANSA).