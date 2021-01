Terremoto: dopo oltre 4 anni riapre il corso di Camerino

CAMERINO, 21 GEN - Riapre, dopo oltre 4 anni dal sisma, corso Vittorio Emanuele II a Camerino. Terminate le messe in sicurezza, sabato 23 gennaio alle ore 15.30, il sindaco Sandro Sborgia toglierà la transenna che fino ad oggi ha delimitato come "zona rossa" la via principale del centro storico della città ducale. "È un momento importante e significativo per la nostra città e l'intera comunità, con la riapertura del corso ci riappropriamo di una porzione importante del centro storico", ha detto all'ANSA Sborgia. "Intanto proseguono le altre messe in sicurezza - ha aggiunto - L'obiettivo è quello di liberare quanto prima l'intero centro storico dalla zona rossa e iniziare la ricostruzione dei nostri palazzi, delle nostre case, dei nostri edifici simbolo". (ANSA).