Governo: Bettini,istituzionale? Mai con antieuropeisti

ROMA, 21 GEN - "Un governo Istituzionale? ma come facciamo a fare un governo istituzionale con una destra che in Europa è legata a Orban. Noi siamo legati alle forze europeiste, a Macron alla Merkel ai socialisti spagnoli. Non si puo' mettere insieme cose che non stanno insieme: forze europeiste ed antieuropeiste, persino che sono negazioniste del virus. Sarebbe ulteriore confusione e precarietà". Lo ha detto Goffredo Bettini a "Oggi è un altro giorno" su Rai 1, ribadendo che o si allarga l'attuale maggioranza o c'è il voto. (ANSA).