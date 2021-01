Lagarde, vaccini tappa importante, ma ancora rischi

ROMA, 21 GEN - La campagna di vaccinazione "è un passo importante" per superare la pandemia ma il Covid "continua a porre dei gravi rischi per l'economia" e "nel quarto trimestre è attesa una contrazione del Pil" segnalando che l'area sembra avviata verso una doppia recessione. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa che segue il board, sottolineando che "l'incertezza resta elevata" e gli economisti prevedono sempre più che la produzione si ridurrà anche in questo trimestre per l'inasprimento delle restrizioni decise dai governi per contrastare i contagi. (ANSA).