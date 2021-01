Capo Plaza, esce il nuovo lavoro dal titolo Plaza

ROMA, 21 GEN - Anticipato dal singolo Allenamento #4, che ha debuttato al n.1 della classifica Fimi/Gfk, esce il 22 gennaio Plaza, il nuovo album di Capo Plaza. Il rapper arriva a questo nuovo lavoro dopo l'esordio boom con "20", miglior album di debutto del 2018, e il primo posto per il brano "Tesla" nella classifica annuale dei singoli, oltre che una serie di collaborazioni che gli hanno fruttato 31 dischi di Platino, 19 dischi d'Oro e oltre 1.2 miliardi di streaming sulle piattaforme digitali. Se nel suo primo album le storie erano quelle di un ragazzino spensierato, oggi sono quelle di giovane adulto consapevole di come il mondo intorno a lui sia cambiato. Ora è Plaza da solo contro il mondo e il titolo dell'album lo mette subito in chiaro. Ad affiancarlo in questo nuovo lavoro ci sono tre featuring americani (A Boogie Wit Da Hoodie, Gunna, Lil Tjay), un tedesco (Luciano) e uno italiano con Sfera Ebbasta. L'album è disponibile in vari formati, tra questi una special edition con un magazine autografato e un esclusivo fumetto che vede "Il Principe Fuoriclasse" protagonista. In contemporanea con il disco esce anche in collaborazione con Spotify il videogioco "Capo Plaza - The Game". (ANSA).