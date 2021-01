Governo: Casini, serve governo unità nazionale

ROMA, 21 GEN - "Può esser che ci siano costruttori, ma cosa cambia se il governo ha 160 voti invece di 158? Non vedo lo spazio per grandissimi allargamenti e mi sembra difficile che Fi possa sostenere questo esecutivo. Purtroppo non si riuscirà a fare quel che serve al paese, cioè un governo di unità nazionale. Se non lo si fa ora quando?". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pierferdinando Casini. (ANSA).