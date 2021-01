India: incendio nella fabbrica vaccini AstraZeneca, 5 morti

NUOVA DELHI, 21 GEN - Cinque persone sono morte nell'incendio scoppiato oggi nel campus del Serum Institute of India di Pune, l'azienda indiana che produce il vaccino dell'AstraZeneca. I corpi, tra cui quello di una donna, sono stati ritrovati dopo che i vigili del fuoco hanno spento definitivamente le fiamme, divampate al quinto piano di uno degli edifici più recenti. Il quotidiano The Indian Express scrive che secondo l'amministratore delegato dell'azienda Adar Poonawalla l'incidente non avrà conseguenze sulla produzione del vaccino. "Siamo profondamente rattristati e porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai membri della famiglia dei defunti", ha twittato Adar Poonawalla. (ANSA).