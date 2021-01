Ristoratori manifestano sotto Regione Lombardia

MILANO, 21 GEN - Si sono concentrati sotto il palazzo di Regione Lombardia i ristoratori che stamani erano giunti a Milano con un corteo di auto, creando non poche difficoltà sulla Statale 36. Si tratta, secondo quanto si è appreso, di alcune centinaia di proprietari di ristoranti e autonegozi alimentari, e soprattutto titolari di discoteche. Il concentramento è cominciato poco dopo le 11, ma la Polizia di Stato, che vigila sulla manifestazione, ha costretto i partecipanti a posteggiare le auto, circa 150, lungo viale Zara e a recarsi in piazza città di Lombardia a piedi: solo una delegazione di 7 autonegozi è stata autorizzata. Secondo la Questura il presidio s sta svolgendo in tranquillità e una delegazione dovrebbe presto essere ricevuta negli uffici della Regione. (ANSA).