Conte, rientro Usa in accordi Parigi fantastica notizia

ROMA, 21 GEN - "La ri-adesione del presidente degli Usa Joe Biden agli accordi di Parigi è una notizia fantastica. Come presidente del G20 e co-presidente del Cop26 guarda al lavoro assieme agli Usa per costruire un pianeta sostenibile e assicurare un futuro migliori alle prossime generazioni". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte. (ANSA).