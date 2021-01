Governo:Salvini, parola torni agli elettori

ROMA, 21 GEN - "Parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona. Basta, fiducia negli italiani, la parola passi a loro". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che tra poche ore salirà al Quirinale insieme agli altri leader del centrodestra. (ANSA).