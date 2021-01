Cesa: Bernini, solidarietà, certa sua estraneità

ROMA, 21 GEN - "Conoscendo la storia politica e la caratura umana di Lorenzo Cesa sono certa della sua totale estraneità all'accusa infamante che gli viene contestata. Le sue dimissioni, immediate e non dovute, da segretario dell'Udc confermano la sua correttezza e la sua comprovata sensibilità istituzionale. Nell'esprimergli la mia piena solidarietà personale e politica auspico che venga convocato al più presto dai magistrati nella certezza che saprà chiarire rapidamente la sua posizione". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).