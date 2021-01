Merkel, con Joe Biden spettro più ampio di accordi

BERLINO, 21 GEN - Con Joe Biden "abbiamo uno spettro di accordi più ampio". Lo ha detto Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino. "Se vedete solo i decreti che sono stati firmati ieri, vedete che possiamo lavorare insieme di nuovo", ha aggiunto, elencando questioni come clima e immigrazione. Merkel ha sottolineato però che l'Europa deve assumere più responsabilità, sul piano militare, diplomatico e in altri campi. (ANSA).