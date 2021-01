Merkel, controlli frontiere ultima ratio, ma non esclusi

BERLINO, 21 GEN - I nuovi controlli alle frontiere in Ue saranno soltanto "l'ultima ratio", la Germania cerca un "approccio cooperativo". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, in vista del consiglio europeo di oggi sul Covid. La cancelliera ha però ribadito che vi si ricorrerà se i paesi avranno approcci completamente diversi al problema della mutazione britannica del virus. (ANSA).