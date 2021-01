Recovery: Conte incontra i sindacati domani mattina

ROMA, 21 GEN - Al via il confronto tra governo e parti sociali sul Recovery Plan: secondo quanto si apprende il premier Giuseppe Conte ha convocato i sindacati per domani mattina alle 11. Inizialmente si era ipotizzato un appuntamento lunedì alle 17 che poi è stato anticipato. All'incontro potrebbe partecipare anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Ieri Ii segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri, avevano chisto di accelerare, rilanciando la necessità di prorogare il blocco dei licenziamenti oltre il 31 marzo, per tutti e non in maniera selettiva, così come l'estensione della cig Covid. (ANSA).