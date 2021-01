Governo:Bellanova,odio per Renzi, ci distruggono e poi?

ROMA, 21 GEN - "Io vedo tanta rabbia e tanto rancore: ma una volta che hanno distrutto Italia Viva - e che magari riusciranno le operazioni di smembramento, perché l'odio viscerale che si sta alimentando verso Renzi è qualcosa di incommentabile - saranno in grado di affrontare i problemi di questo Paese? Perché io idee non ne vedo in giro e questo mi preoccupa. In questo anno noi abbiamo dato onore alle questioni di cui ci siamo occupati. La filiera agro alimentare è tornata ad essere strategica ed è stata molto sottovalutata dal Presidente Conte e da parte di altri ministri, perché evidentemente pur di fare guerra a Italia Viva non hanno riconosciuto il grande contributo che è stato dato all'Italia". Lo dice ad RTL 102.5 l'ex ministra di Iv Teresa Bellanova, confermando la disponibilità al dialogo ed assicurando che "i gruppi Iv sono compatti". (ANSA).