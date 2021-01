Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,86%)

TOKYO, 21 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno più, in scia al consolidamento degli indici statunitensi dopo l'insediamento del presidente Joe Biden e in attesa delle nuove decisioni di politica monetaria della Banca del Giappone (Boj). In apertura il Nikkei avanza dello 0,86% a quota 28.769,39, con un progresso di 246 punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 103,50 sul dollaro e a 125,40 sull'euro. (ANSA).