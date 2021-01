Maturità:Azzolina vede maggioranza, dare certezze a studenti

ROMA, 20 GEN - "Dobbiamo decidere a breve" per "dare certezze" alle scuole e agli studenti e "offrire un quadro chiaro". La prossima Maturità "terrà conto dell'anno in corso" ma dovrà essere comunque un esame "completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti". Lo ha assicurato la Ministra Lucia Azzolina intervenendo stasera alla riunione di maggioranza con gli esponenti delle commissioni competenti di Camera e Senato, secondo quanto ANSA è in grado di apprendere. "Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ha spiegato la Ministra". (ANSA).