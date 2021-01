Biden, von der Leyen, l'Europa è pronta per un nuovo inizio

BRUXELLES, 20 GEN - "Congratulazioni al presidente Joe Biden e a Kamala Harris, prima donna vicepresidente degli Stati Uniti!". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Grazie per il discorso inaugurale stimolante e per l'offerta di collaborare. L'Europa è pronta per un nuovo inizio", conclude von der Leyen. (ANSA).