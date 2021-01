Morto clochard a P.San Pietro, a Roma 10 decessi in 3 mesi

CITTA DEL VATICANO, 20 GEN - Un senzatetto è stato trovato questa mattina morto a piazza San Pietro. Si tratta di un uomo di 46 anni di origini africane che viveva nella zona e forse è morto per ipotermia o per un malore legato alle sue condizioni. "Si chiamava Edwin, era molto riservato. Siamo molto addolorati per l'accaduto. E' la decima persona che da novembre muore a Roma in queste circostanze", dice all'ANSA Carlo Santoro, volontario della Comunità di Sant'Egidio. (ANSA).