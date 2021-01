Governo:Salvini,Ciampolillo?Voleva le canne per curare Covid

ROMA, 20 GEN - "Ciampolillo, quello che ieri ha chiesto il Var per votare, è lo stesso che voleva curare il Covid con le canne, poi voleva denunciare chi vende latte perchè il latte è del vitello. In un momento normale mi sarei messo a ridere, oggi mi cadono le palle. E vuole diventare ministro dell'Agricoltura. Questo è il governo...". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook. (ANSA).