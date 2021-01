Governo: Causin,entro nel Misto,spero 'volenterosi' crescano

ROMA, 20 GEN - "Da oggi entrerò nel gruppo Misto del Senato, insieme alla senatrice Maria Rosaria Rossi, e mi auguro che da domani si rafforzi il gruppo di parlamentari che, come me, hanno deciso di dare un sostegno al governo, per cui non escluderei che si possa formare un gruppo autonomo in Parlamento che sia poi embrione di un'iniziativa politica orientata al progetto europeista, cattolico e socialista di cui ha parlato Conte". Così il senatore Andrea Causin parlando all'Ansa, dopo l'ok alla fiducia espresso ieri al Senato, in dissenso con Forza Italia. Esponente del partito di Berlusconi da 4 anni, Causin è stato espulso ieri sera per la scelta fatta e condivisa con la senatrice Rossi, anche lei fuori da FI. "Ho votato la fiducia per senso del dovere e perché l'instabilità istituzionale è la peggiore medicina a questa crisi - ha aggiunto - Ho fatto una valutazione attenta e sofferta. Ricordo che la mia insegnante di latino diceva che la parola 'decidere' deriva dal latino e significa anche 'recidere'. E' stato un po' così per me, ma avevo avuto un confronto con il partito. La mia scelta non è stata insomma una sorpresa per FI". (ANSA).