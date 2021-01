Covid: niente ritiro di Quaresima ad Ariccia per il Papa

CITTA DEL VATICANO, 20 GEN - Niente ritiro di Quaresima per il Papa e la Curia romana. "Considerato il permanere dell'attuale emergenza sanitaria, quest'anno - riferisce la sala stampa vaticana - non sarà possibile vivere comunitariamente gli Esercizi Spirituali della Curia Romana presso la Casa Divin Maestro in Ariccia. Il Santo Padre ha pertanto invitato i Cardinali residenti a Roma, i Capi Dicastero e i Superiori della Curia Romana a provvedervi in modo personale, ritirandosi in preghiera, dal pomeriggio di domenica 21 a venerdì 26 febbraio. In quella settimana saranno sospesi tutti gli impegni del Santo Padre, compresa l'Udienza Generale di mercoledì 24 febbraio". (ANSA).