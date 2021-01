Papa: incontra la squadra dello Spezia Calcio, 'Bravi!'

CITTA DEL VATICANO, 20 GEN - Papa Francesco, prima dell'udienza generale di stamattina, ha incontrato in Vaticano la squadra dello Spezia Calcio: mi piace, ha detto, "vedere lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport". Dal Papa in Vaticano dopo le fatiche di ieri sera sul prato dell'Olimpico, con la vittoria a sorpresa sulla Roma in Coppa Italia. Anche Papa Francesco ne era informato - riferisce Vatican News - e stamattina, incontrando in Vaticano i giocatori della squadra di calcio dello Spezia, non ha potuto non ricordarlo. Nessun discorso preparato per l'occasione, ma un incontro e un saluto spontanei prima di spostarsi nella Biblioteca per l'udienza generale. "Prima di tutto, complimenti! Perché ieri siete stati bravi. Complimenti!", ha detto il Papa riferendosi al match di ieri. E poi una battuta per ricordare che "in Argentina si balla il tango" e che il tango è una musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti. E "voi oggi siete 4 a 2", ha scherzato con i calciatori. Quindi li ha ringraziati per la loro visita e per la loro testimonianza sportiva. "A me piace vedere - ha detto Francesco - lo sforzo dei giovani e delle giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo" perché "porta a una nobiltà grande". (ANSA).