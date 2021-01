Papa: tempo di gravi disagi, unità prevalga sui conflitti

CITTA DEL VATICANO, 20 GEN - "In questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera perché l'unità prevalga sui conflitti. È urgente accantonare i particolarismi per favorire il bene comune, e per questo è fondamentale il nostro buon esempio: è essenziale che i cristiani proseguano il cammino verso l'unità piena, visibile". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale dedicata alla Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il Pontefice ha definito uno "scandalo" le divisioni tra le diverse confessioni cristiane. (ANSA).