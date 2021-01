Navalny: la moglie Yulia, 'la polizia mi tiene d'occhio'

MOSCA, 20 GEN - Yulia Navalnaya, la moglie del leader dell'opposizione russa Alexiei Navalny, sostiene di essere seguita dalla polizia e ieri sera ha pubblicato su Instagram una foto con un'auto che, secondo lei, è rimasta parcheggiata sotto casa sua per tutto il giorno. Lo riporta la testata online Meduza. "Quell'auto è già stata parcheggiata vicino a casa mia per un giorno, si tratta di agenti di polizia che mi tengono d'occhio", ha scritto Navalnaya. Alexiei Navalny è stato arrestato domenica in un aeroporto di Mosca non appena è tornato in Russia dopo cinque mesi in Germania, dove è stato curato per un avvelenamento per il quale si sospettano i servizi segreti russi. (ANSA).