Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,50%)

TOKYO, 20 GEN - La Borsa di Tokyo consolida l'andamento positivo che vede l'indice di riferimento sui massimi in 30 anni, seguendo il rialzo a Wall Street e in attesa dell'inaugurazione del presidente Usa Joe Biden, con le aspettative di un nuovo stimolo per l'economia statunitense. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,50% a quota 28.776,10, e un guadagno di 142 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 103,80 sul dollaro e poco sopra un livello di 126 sull'euro. (ANSA).