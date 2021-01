Vaccini: Moratti scrive ad Arcuri, nessun accenno a Pil

MILANO, 19 GEN - Nessun accenno esplicito al Pil bensì a una "prevalenza e incidenza elevate" del virus, "all'elevata urbanizzazione" e alla "mobilità intra ed extra regionale" della Lombardia, "manifestazione del dinamismo economico" della regione che "deve essere preservato in quanto motore trainante del Paese". Sono questi i "fattori" da tenere in considerazione secondo il vicepresidente della Regione Letizia Moratti, nella lettera inviata al commissario Arcuri in cui si chiede "la revisione degli step di approvvigionamento dei vaccini anti-Covid 19, con anticipo delle dosi". (ANSA).