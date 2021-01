Danneggiata stele-ricordo poliziotto morto, è seconda volta

NOVARA, 19 GEN - Per la seconda volta vandali hanno danneggiato nella notte il cippo commemorativo in ricordo dell'agente di polizia Biagio Franco, medaglia d'oro al Merito civile alla memoria, ucciso il 2 marzo 1985 da malviventi che avevano appena commesso un furto in una pellicceria. La prima volta, mesi fa, avevano divelto la croce, la scorsa notte hanno strappato la lapide commemorativa. E proprio questa mattina era in programma l'inaugurazione del nuovo cippo, che si è svolta ugualmente, nonostante il danno arrecato. (ANSA).