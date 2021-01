Vaccino: intesa Piemonte con medici base, Cirio 'noi primi'

TORINO, 19 GEN - "Oggi definiremo l'accordo per l'inoculazione del vaccino anti-Covid attraverso i medici di medicina generale: saremo la prima Regione d'Italia a chiudere un accordo di questo tipo. Siamo sabaudi e vogliamo essere pronti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione di un nuovo hot spot per tamponi rapidi a Torino. "Abbiamo 3.200 sentinelle della nostra salute con cui dobbiamo costruire una rete di sempre maggiore collaborazione. I medici di medicina territoriale collaboreranno alla campagna somministrando il vaccino Astra-Zeneca, che non presenta problemi di conservazione, non appena disponibile". (ANSA).