Pedopornografia: operaio 45enne arrestato in Puglia

LECCE, 19 GEN - La Polizia Postale della Puglia ha arrestato per pedopornografia un operaio tarantino di 45 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce. L'uomo è accusato di detenere e diffondere attraverso un cloud a lui riconducibile una ingente quantità di foto e video a contenuto pedopornografico. Molte immagini mostravano bambini anche di pochi anni durante atti sessuali espliciti con adulti. Nella perquisizione personale, domiciliare e informatica sono stati trovati filmati e immagini archiviati su diversi dispositivi, anche telefonici, e in quel cloud che, posto sotto sequestro, custodiva inoltre un link per l'accesso a cartelle la cui fruizione era consentita pubblicamente, senza necessità di password, per un'agevole diffusione delle immagini. All'arresto del 45enne si è arrivati con indagini avviate dalla Polizia Postale di Foggia, dirette inizialmente dalla Procura di Bari e che hanno portato al decreto di perquisizione, poi continuate dalla Procura di Lecce. (ANSA).