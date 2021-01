Conte, maggioritario creerebbe instabilità politica

ROMA, 19 GEN - Sulla proposta del sistema proporzionale "leggo delle interpretazioni, diciamo così maliziose. Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione della rappresentanza. Sono emersi nuovi processi, anche in maniera dirompente, non possiamo fare una legge che costringa forze così diverse. Questo artificio contribuirebbe all'instabilità politica, non stabilirebbe il quadro". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato. Le forze politiche, dopo le elezioni "saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto profilo per governare, in modo da consentire una solida prospettiva politica" ai cittadini, aggiunge. (ANSA).