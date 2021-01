Governo: Salvini, Conte parla di buon lavoro, davvero?

ROMA, 19 GEN - "Conte: abbiamo lavorato bene e fatto tanto per tutti, partite Iva e famiglie, studenti e lavoratori, medici e commercianti, donne, giovani e pensionati.Davvero? Voi ve ne siete accorti???" . Lo scrive su Twitter il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, in aula durante le comunicazioni del premier Conte a Palazzo Madama. Salvini dovrebbe intervenire in serata per le dichiarazioni di voto sulla fiducia. (ANSA).