Notte al liceo con tampone per studenti del Parini occuoato

MILANO, 19 GEN - Accampati in aula magna con i sacchi a pelo, sono una decina gli studenti e le studentesse del liceo classico Parini di Milano che questa notte hanno passato la notte a scuola, occupata ieri mattina, e che lasceranno questo pomeriggio dopo essersi riuniti in assemblea. Insieme a loro, ha dormito a scuola anche il preside, Massimo Nunzio Barrella, nel suo ufficio. I ragazzi - racconta uno di loro al telefono con l'ANSA - hanno gestito l'occupazione mettendo la sicurezza a livello sanitario al primo posto: alcuni studenti hanno fatto il tampone rapido il giorno prima, altri l'hanno fatto direttamente ieri nell'istituto grazie a un medico, amico di un genitore, che si è offerto di aiutarli. Lo stesso era successo alcuni giorni fa durante l'occupazione del liceo Severi-Correnti, dove i ragazzi si erano sottoposti a tampone per occupare l'istituto in sicurezza anche durante la notte. (ANSA).