Morto l'attore francese Jean-Pierre Bacri

PARIGI, 18 GEN - E' morto il 18 gennaio a Parigi, all'età di 69 anni per un cancro, l'attore francese Jean-Pierre Bacri, molto popolare, protagonista fra l'altro di "Aria di famiglia" e "Il gusto degli altri". Lo ha annunciato il suo agente. Attore di teatro, poi di cinema, incarnava nell'immaginario collettivo dei francesi l'antipersonaggio spesso brontolone e annoiato, ma in fondo di grande umanità. Era anche autore e sceneggiatore, suoi molti testi per il teatro oltre che per il cinema, spesso portati al successo insieme ad Agnès Jaoui, che era stata sua compagna. In carriera, Bacri ha vinto per 5 volte un Cesar (gli Oscar francesi), ricevendo fra l'altro premi per la miglior sceneggiatura con Agnès Jaoui per "Smoking/No Smoking", "Aria di famiglia", "Parole, parole, parole..." e "Il gusto degli altri". (ANSA).