Francia: Le Pen a 92 anni risposa religiosamente la moglie

PARIGI, 18 GEN - Jean-Marie Le Pen (92 anni) e la moglie Jany (88), sposati civilmente da 20 anni, si sono risposati in segreto e senza invitare familiari secondo il rito cattolico. Lo riferisce il settimanale L'Obs. L'anziano ex leader dell'estrema destra, fondatore del Front National, ha detto sì per la seconda volta a Jany nella sua casa di Rueil-Malmaison, alle porte di Parigi. Ad officiare l'inattesa cerimonia, don Philippe Laguérie, esponente del mondo cattolico tradizionalista. Presenti pochissime persone, fra cui i consiglieri dell'anziano leader Lorrain de Saint-Affrique e Gérald Guérin. Non invitate le tre figlie di Jean-Marie Le Pen, né gli 8 nipoti, che affermano di aver scoperto la notizia dal settimanale. Secondo i media francesi, Marine Le Pen e le due sorelle sono rimaste "scioccate" dalla notizia. (ANSA).