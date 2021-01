Covid: locali aperti per protesta a Milano, 200 multe

MILANO, 18 GEN - Sono circa 200 le persone, tra ristoratori e avventori, identificate e multate dalla polizia per aver partecipato a Milano all'iniziativa di venerdì sera "#Ioapro1501", durante la quale alcuni locali hanno effettuato il servizio al tavolo violando le normative anti Covid-19. Gli agenti di diversi commissariati milanesi hanno controllato 20 esercizi pubblici aderenti all'apertura di protesta nei quartieri Centro, Sempione, Garibaldi Venezia, Monforte Vittoria e Porta Genova. In tutti i casi i ristoratori servivano cibo e bevande in piena violazione. Alcuni di loro sono stati sorpresi in attività anche durante i controlli di sabato e domenica. Per una decina di questi, oltre alla sanzione amministrativa, si sta valutando la segnalazione in Prefettura per l'eventuale sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'attività (incluso asporto e delivery). In caso di violazione reiterata, infatti, oltre al raddoppio della multa è prevista la chiusura per un massimo di 30 giorni. (ANSA).