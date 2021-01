Kim Kardashian da record, 200 milioni seguaci su Instagram

NEW YORK, 18 GEN - Kim Kardashian raggiunge quota 200 milioni di seguaci su Instagram. Lo ha annunciato la stessa reality star e imprenditrice in un post con il quale ringrazia anche tutti i suoi fan. "200 milioni - scrive pubblicando anche tre foto in cui è in posa con una generosa scollatura - grazie infinite per l'affetto". Prima di lei, il primo utente a raggiungere 200 milioni di follower è stato il calciatore Cristiano Ronaldo. Attualmente è a quota 255 milioni. (ANSA).