Educazione finanza: Ocse,serve approccio duraturo,coordinato

ROMA, 18 GEN - "Una strategia nazionale per un approccio duraturo e coordinato in materia di alfabetizzazione finanziaria". E ' quanto scrive l'Ocse in una raccomandazione sul tema rivolta a tutti i Paesi aderenti. Il documento definisce l'alfabetizzazione finanziaria "l'insieme di consapevolezza, conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti in materia finanziaria, necessari alla realizzazione di decisioni finanziarie valide al raggiungimento del benessere finanziario individuale", ed indica strada e passaggi da seguire. I Paesi dovranno così adottare un approccio che riconosca l'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria, eventualmente anche attraverso normative, ne definisca la portata e sia coerente con altre strategie che promuovono la prosperità economica e sociale, tra cui quelle per l'inclusione finanziaria e la tutela finanziaria dei consumatori. Sarà poi necessario prevedere' la collaborazione con i soggetti competenti e la nomina di un leader o di un entità/comitato di coordinamento a livello nazionale (che nel caso dell'Italia esiste già con il Comitato presieduto da Anna Maria Lusardi) e definire una tabella di marcia per il raggiungimento di obiettivi che preveda anche fasi di monitoraggio e di valutazione per determinare i progressi compiuti. (ANSA).