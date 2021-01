Primario arrestato: 6 anni e 6 mesi a Confalonieri

MILANO, 18 GEN - E' stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione Norberto Confalonieri, ex primario del Cto-Pini di Milano accusato di presunte sponsorizzazioni di protesi, in cambio di denaro. Era imputato anche per due episodi di presunti lesioni a pazienti per i quali è stato, invece, prosciolto con la formula del "non doversi procedere". Lo ha deciso la quarta sezione del Tribunale di Milano. Dalle indagini erano emerse intercettazioni 'choc' nelle quali il medico avrebbe parlato di un femore rotto a un'anziana di 91anni per "allenarsi". Nel processo, tuttavia, per le ipotesi di lesioni è arrivato il proscioglimento. (ANSA).