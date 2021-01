Conte,danni da crisi,non si può cancellare quanto successo

ROMA, 18 GEN - "Questa crisi ha provocato profondo sgomento nel Paese, rischia di produrre danni notevoli e non solo perché ha fatto salire lo spread ma ancor più perché ha attirato l'attenzione dei media internazionali e delle cancellerie straniere. Diciamolo con franchezza, non si può cancellare quello che è accaduto" Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera parlando della fiducia tra le forze alleate come "condizioni imprescendibile" per guidare il Paese. (ANSA).