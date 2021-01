Covid: ristorante aperto con clienti al tavolo, sanzionati

CAGLIARI, 18 GEN - Quattordici persone e una ristoratrice multati per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. È il bilancio dell'attività di controllo portata a termine dai carabinieri in tutta la provincia del Sud Sardegna. In particolare, a San Gavino Monreale, invece, è stata multata la titolare di un ristorante e sette clienti. Il locale era aperto dopo le 20 e gli avventori erano tranquillamente seduti al tavolo che aspettavano le pietanze ordinate. Per tutti è scattata una multa di 400 euro. Stessa sorte è toccata a due 19enni sorpresi a San Sperate a passeggiare in piena notte e per i tre studenti di 21, 20 e 17 anni controllati a Portoscuso. A Villacidro, invece, sono stati multati un 25enne e un 24enne sorpresi a conversare su un'auto in piazza in piena notte. (ANSA).