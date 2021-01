Covid: 2 decessi in Alto Adige e 175 nuovi positivi

BOLZANO, 18 GEN - Il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige sull'andamento della pandemia da Covid-19, segnala due nuovi decessi che portano il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 811. I laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno processato 1.415 tamponi pcr, dei quali 420 nuovi test, accertando 122 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 53 test antigenici positivi su un totale di 610 eseguiti ieri. Il totale delle persone testate positive da pcr al coronavirus è ora di 33.015. Viene segnalato anche un aumento dei ricoveri: 30 i pazienti assistiti nelle terapie intensive (uno in più rispetto ad ieri), 214 (16 in più) nei normali reparti ospedalieri, 156 nelle strutture private convenzionate, 7 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes (uno in più). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.161 (298 in meno). (ANSA).