Zingaretti, grazie a Sami Modiano per essersi vaccinato

ROMA, 18 GEN - "Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti Covid insieme a sua moglie Selma. Nel Lazio abbiamo iniziato le vaccinazioni per gli over 80 anni. Avanti così, un'immagine di fiducia e speranza per tutti! Grazie Sami! #vaccino". Così in un post su Fb il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (ANSA).