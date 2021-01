Navalny:Fico, arresto inaccettabile, diritti non negoziabili

ROMA, 18 GEN - "Inaccettabile l'arresto di Navalny al suo rientro in Russia. I diritti fondamentali non sono negoziabili, il loro rispetto precede qualsiasi forma di cooperazione e va preteso dall'Italia e dall'Europa tutta: davanti a episodi come questo si misura il senso della nostra Unione". Lo scrive su twitter il presidente della Camera Roberto Fico. (ANSA).