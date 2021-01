Gaza: aviazione Israele colpisce dopo il lancio di due razzi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 GEN - Due razzi sparati la scorsa notte da Gaza in direzione della città israeliana di Ashdod sono caduti in mare. Lo ha riferito il portavoce militare. In reazione a questo attacco, ha aggiunto, la aviazione israeliana ha colpito all'interno della Striscia di Gaza alcuni obiettivi militari di Hamas, fra cui luoghi dove vengono scavati tunnel per fini offensivi. "Israele considera la organizzazione terroristica di Hamas responsabile di tutti gli attacchi che provengono dalla Striscia", ha precisato il portavoce. Non si ha notizia di vittime, né in Israele né a Gaza. (ANSAmed).