Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,02%)

TOKYO, 18 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso in attesa dei dati sul prodotto interno lordo in Cina nel quarto trimestre, mentre rimangono presenti i timori sulla recente crescita dei contagi del coronavirus in Giappone. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,02% a quota 28.229,07, e una perdita di 290 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 103,80 mentre guadagna terreno sull'euro, trattando a 125,20. (ANSA).