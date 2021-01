Feriti in rissa: primi identificati, anche minorenni

ROMA, 17 GEN - Ci sarebbero alcuni identificati, tra cui minorenni, per il ferimento di due ragazzi avvenuto ieri sera nel parco comunale Villa Doria di Albano, vicino Roma, dove i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di una rissa. I carabinieri hanno identificato 5 o 6 giovani, tra cui una ragazza. Tra loro ci sarebbe anche chi ha materialmente accoltellato il 23enne ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Si tratterebbe di un 16enne la cui posizione è ora al vaglio. A quanto ricostruito finora dagli investigatori, i due giovani rimasti feriti sarebbero stati accerchiati, in maniera pretestuosa, da un gruppetto di dieci ragazzi per lo più minorenni e aggrediti per banali motivi, forse per uno sguardo di troppo. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il 23enne sarebbe stato colpito per una decina di volte con un'arma da taglio, probabilmente un coltellino, che non è stato ancora ritrovato. I militari hanno acquisito nella notte le immagini delle telecamere, ascoltato testimoni e rintracciato alcuni componenti del gruppo. Le loro posizioni sono al vaglio. Si sta cercando di ricostruire i singoli ruoli avuti nell'aggressione e di risalire agli altri componenti del gruppo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e della stazione di Albano. (ANSA).